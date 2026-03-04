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AGENDA · Rossfeld

Pêche individuelle Rossfeld

dimanche 11 octobre 2026 · Rossfeld

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
38 rue de Herbsheim
Ville
67230 Rossfeld
Département
Bas-Rhin
Tarif

Rossfeld

Pêche individuelle

38 rue de Herbsheim Rossfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

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38 rue de Herbsheim Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 43 33  mairie-rossfeld@wanadoo.fr

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English :

L’événement Pêche individuelle Rossfeld a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried

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