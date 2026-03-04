AGENDA · Rossfeld
Pêche individuelle Rossfeld
dimanche 11 octobre 2026 · Rossfeld
Informations pratiques
Rossfeld
Pêche individuelle
38 rue de Herbsheim Rossfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
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38 rue de Herbsheim Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 43 33 mairie-rossfeld@wanadoo.fr
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English :
L’événement Pêche individuelle Rossfeld a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried
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