Informations pratiques

Rossfeld

Pêche individuelle

38 rue de Herbsheim Rossfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

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38 rue de Herbsheim Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 43 33 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

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English :

L’événement Pêche individuelle Rossfeld a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried