Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon
dimanche 29 novembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Ciers-du-Taillon
Informations pratiques
Saint-Ciers-du-Taillon
Marché de Noël
Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Marché de Noël de la commune toute la journée du 29 novembre (organisé par le comité des fêtes).
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Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 60 79
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English :
Local Christmas market all day on November 29 (organized by the Comité des fêtes).
L’événement Marché de Noël Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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