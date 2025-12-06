Marché de Noël Saint-Sulpice-le-Dunois
Marché de Noël Saint-Sulpice-le-Dunois samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse
Marché de Noël de St Sulpice-le-Dunois: samedi 6 décembre 2025
Organisé par les associations de la commune.
Contes de Noël, ateliers créatifs, photos avec le père Noël, restauration rapide. Ventes gourmandes et tombola au profit du Téléthon
Contact 06 84 75 28 30 .
Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 75 28 30
