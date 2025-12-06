Marché de Noël

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Marché de Noël de St Sulpice-le-Dunois: samedi 6 décembre 2025

Organisé par les associations de la commune.

Contes de Noël, ateliers créatifs, photos avec le père Noël, restauration rapide. Ventes gourmandes et tombola au profit du Téléthon

Contact 06 84 75 28 30 .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 75 28 30

