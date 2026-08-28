Informations pratiques

Stundwiller

Marché de Noël

3 rue de l’Eglise Stundwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 14:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Marché de Noël des artisans et des produits du terroir. Thé dansant animé par le groupe Café’Olé. Tombolas. Présence du père Noël et distribution de friandises aux enfants. Petite restauration, vin chaud et jus de pommes chaud.

Marché de Noël des artisans et des produits du terroir. Thé dansant animé par le groupe Café’Olé. Tombolas. Présence du père Noël et distribution de friandises aux enfants. Petite restauration, vin chaud et jus de pommes chaud. 0 .

3 rue de l’Eglise Stundwiller 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 84 47 21 megane.starck@gmail.com

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English :

Christmas Market featuring artisans and local products. Dance party hosted by the group Caf’Olé. Raffles. Father Christmas will be there to hand out treats to the children. Light refreshments, mulled wine, and hot apple juice.

L’événement Marché de Noël Stundwiller a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte