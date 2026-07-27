Informations pratiques

Volgelsheim

Marché de Noël

Place de l’Europe Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 17:00:00

fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

La place de l’Europe se transforme en petit village de Noël, chaleureux et accueillant. Créateurs locaux, produits artisanaux, douceurs sucrées et objets faits main prennent place dans les maisonnettes en bois.

La place de l’Europe se transforme en petit village de Noël, chaleureux et accueillant. L’ambiance artisanale et familiale sera portée par la magie des fêtes.

Créateurs locaux, produits artisanaux, douceurs sucrées et objets faits main prennent place dans les maisonnettes en bois.

Et comme le veut désormais la tradition, les écoliers ouvrent les festivités en illuminant la commune et en décorant les sapins de Noël.

Le père noël sera présent le vendredi de 17h à 19h et samedi-dimanche de 11h à 12h et de 15h à 17h.

Petite restauration possible sur place. 0 .

Place de l’Europe Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 01 37 02 11 app.volgelsheim@hotmail.com

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English :

Place de l’Europe is transformed into a warm and welcoming Christmas village. Local designers, artisanal products, sweet treats and handmade objects take their place in the wooden huts.

L’événement Marché de Noël Volgelsheim a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach