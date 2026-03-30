Marche de nuit Brion

Marche de nuit Brion samedi 2 mai 2026.

Marche de nuit

Salle des fêtes Brion Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

18ème marche de nuit organisée par le comité des fêtes de Brion.

Bulletin d’inscription sur www.brion86.fr et à faire parvenir à la mairie de Brion.   .

Salle des fêtes Brion 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@brion86.fr

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English : Marche de nuit

L’événement Marche de nuit Brion a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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