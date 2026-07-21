Marché de nuit Village Guchan
jeudi 6 août 2026 · Village · Guchan
Informations pratiques
Guchan
Marché de nuit
Village GUCHAN Guchan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Vous pourrez découvrir d’authentiques créateurs et producteurs, pour apprécier l’artisanat local dans divers domaines ! ( petite restauration et boissons sur place)
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Village GUCHAN Guchan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 99 12 18
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English :
You will be able to discover authentic creators and producers, to appreciate the local crafts in various fields! (small catering and drinks on the spot)
L’événement Marché de nuit Guchan a été mis à jour le 2026-07-21 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65