Marche de nuit Salle polyvalente de Rancennes Rancennes

Marche de nuit

Salle polyvalente de Rancennes Chemin de l'Aviette Rancennes Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Préparez votre lampe torche, votre plus beau bonnet et votre énergie… La Nuit vous attend à Rancennes ! Rejoignez-nous pour une soirée sportive, conviviale. Ambiance garantie, bonne humeur obligatoire ! Rendez-vous à la salle polyvalente de Rancennes pour les inscriptions dès 19h (3€). Départ de la marche à 19h30 pour un parcours d’environ 10 km. Alors… prêt(e) à marcher sous les étoiles ? On vous attend ! À prévoir De bonnes chaussures, une lampe torche pour briller dans la nuit et des chaussures propres pour le retour en salle.À l’arrivée Collation + soupe à l’oignon offerte.Infos complémentaires Mme Sylvie Boucher 03 24 42 31 47

+33 3 24 42 31 47

English :

Get your flashlight, your best hat and your energy ready? La Nuit awaits you in Rancennes! Join us for a sporty, friendly evening. Good spirits guaranteed! Meet at the Salle polyvalente in Rancennes for registration from 7pm (3?). Start of the walk at 7.30 p.m. for a course of around 10 km. So… ready to walk under the stars? We’re waiting for you! What to bring: Good shoes, a flashlight to shine in the dark and clean shoes for the return to the hall.at the finish: Snack + onion soup offered.further information: Mme Sylvie Boucher ? 03 24 42 31 47

