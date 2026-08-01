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AGENDA · Verteuil-sur-Charente

Marché de nuit Verteuil-sur-Charente

vendredi 21 août 2026 · Verteuil-sur-Charente

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Champ de foire
Ville
16510 Verteuil-sur-Charente
Département
Charente
Tarif

Verteuil-sur-Charente

Marché de nuit

Champ de foire Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

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Champ de foire Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 46 20 40 

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English :

L’événement Marché de nuit Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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