AGENDA · Verteuil-sur-Charente
Marché de nuit Verteuil-sur-Charente
vendredi 21 août 2026 · Verteuil-sur-Charente
Informations pratiques
Verteuil-sur-Charente
Marché de nuit
Champ de foire Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
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Champ de foire Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 46 20 40
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English :
L’événement Marché de nuit Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente