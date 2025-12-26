Marché de Pâques

Nordhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

L’amicale des sapeurs pompier de la plaine de l’Ill met un point d’honneur à décorer les rues de la commune selon le thème du printemps et de Pâques des lapins, des fleurs, des œufs…

Pour célébrer cet événement et les fêtes pascales dans la commune, les organisateurs proposent un programme d’animations variées aux étangs place des Fêtes :

jeux pour les enfants

musique

des mascottes

des chasses aux œufs (répartition en deux groupes selon l’âge) avec des cadeaux pour tous les petits participants

balade à poneys

et bien d’autres !

Et bien-sûr les exposants présents sur le marché de Pâques, avec leurs créations et productions artisanales, vous attendent également pour vos emplettes.

Petite restauration et buvette sur place toute la journée. 0 .

Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 96 16 23 mdpnord12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amicale des sapeurs pompiers de la plaine de l’Ill makes a point of decorating the streets of the commune with a spring and Easter theme: bunnies, flowers, eggs…

L’événement Marché de Pâques Nordhouse a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme du Grand Ried