Perpezac-le-Noir

Marché de Perpezac-le-Noir

Place du champs de foire Perpezac-le-Noir Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 08:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07

Marché hebdomadaire tous les mercredis. Boucherie, charcuterie, poisson et, fruits et légumes de saison, livres. .

Place du champs de foire Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 70 08

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English : Marché de Perpezac-le-Noir

L’événement Marché de Perpezac-le-Noir Perpezac-le-Noir a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze