Marché de Perpezac-le-Noir Perpezac-le-Noir
Marché de Perpezac-le-Noir Perpezac-le-Noir mercredi 27 mai 2026.
Perpezac-le-Noir
Marché de Perpezac-le-Noir
Place du champs de foire Perpezac-le-Noir Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 08:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07
Marché hebdomadaire tous les mercredis. Boucherie, charcuterie, poisson et, fruits et légumes de saison, livres. .
Place du champs de foire Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 70 08
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English : Marché de Perpezac-le-Noir
L’événement Marché de Perpezac-le-Noir Perpezac-le-Noir a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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