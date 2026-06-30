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AGENDA · La Chapelle-des-Pots

Marché de potiers à La Chapelle-des-Pots (17) Place de la mairie

samedi 11 juillet 2026 · Place de la mairie · La Chapelle-des-Pots

Marché de potiers à La Chapelle-des-Pots (17) Place de la mairie

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00
Heure de fin
19:00
Lieu
Place de la mairie
Adresse
rue de la mairie
Ville
17100 La Chapelle-des-Pots
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit - Tout public

Samedi 11 et dimanche 12 juillet, venez passer un agréable moment près de Saintes, dans le joli petit village de la Chapelle-des-Pots, lieu emblématique de la céramique saintongeaise depuis le Moyen Age.
De 10h à 19h, 25 potiers aux styles et aux techniques variés, venus de différentes régions, seront réunis place de la mairie, pour vous faire découvrir leurs créations.
Les enfants pourront découvrir les joies du contact avec l’argile.
Démonstrations de tournage.
Exposition/concours : Les potiers auront travaillé sur le thème de « L’Égalité » et vous pourrez voter pour la création que vous préférez.
Vous pourrez également voir une petite exposition historique sur les productions céramiques locales.
Buvette et Restauration sur place
Entrée gratuite
Accès PMR
Tout public
Deux journées conviviales à ne pas manquer !

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