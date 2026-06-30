Marché de potiers à La Chapelle-des-Pots (17) Place de la mairie

Informations pratiques

Samedi 11 et dimanche 12 juillet, venez passer un agréable moment près de Saintes, dans le joli petit village de la Chapelle-des-Pots, lieu emblématique de la céramique saintongeaise depuis le Moyen Age.

De 10h à 19h, 25 potiers aux styles et aux techniques variés, venus de différentes régions, seront réunis place de la mairie, pour vous faire découvrir leurs créations.

Les enfants pourront découvrir les joies du contact avec l’argile.

Démonstrations de tournage.

Exposition/concours : Les potiers auront travaillé sur le thème de « L’Égalité » et vous pourrez voter pour la création que vous préférez.

Vous pourrez également voir une petite exposition historique sur les productions céramiques locales.

Buvette et Restauration sur place

Entrée gratuite

Accès PMR

Tout public

Deux journées conviviales à ne pas manquer !