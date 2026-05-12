Marché de Potiers à Pompaire Rue du Bailli Ayrault Pompaire
Marché de Potiers à Pompaire Rue du Bailli Ayrault Pompaire dimanche 7 juin 2026.
Pompaire
Marché de Potiers à Pompaire
Rue du Bailli Ayrault Place de l’église Saint Pierre Pompaire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Envie d’une sortie conviviale et créative ?
Ne manquez pas le Marché de Potiers de Pompaire !
Venez découvrir le savoir-faire de nombreux artisans, admirer des créations uniques et peut-être repartir avec votre coup de cœur.
Restauration sur place pour prolonger le plaisir !
Organisé par l’association Terre à Terre. .
Rue du Bailli Ayrault Place de l’église Saint Pierre Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de Potiers à Pompaire Pompaire a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine