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Marché de Potiers à Pompaire Rue du Bailli Ayrault Pompaire

Marché de Potiers à Pompaire Rue du Bailli Ayrault Pompaire

Marché de Potiers à Pompaire Rue du Bailli Ayrault Pompaire dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue du Bailli Ayrault

Adresse : Place de l'église Saint Pierre

Ville : 79200 Pompaire

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Pompaire

Marché de Potiers à Pompaire

Rue du Bailli Ayrault Place de l’église Saint Pierre Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Envie d’une sortie conviviale et créative ?
Ne manquez pas le Marché de Potiers de Pompaire !
Venez découvrir le savoir-faire de nombreux artisans, admirer des créations uniques et peut-être repartir avec votre coup de cœur.
Restauration sur place pour prolonger le plaisir !
Organisé par l’association Terre à Terre.   .

Rue du Bailli Ayrault Place de l’église Saint Pierre Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Marché de Potiers à Pompaire Pompaire a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine

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