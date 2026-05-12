Marché de Potiers à Pompaire Rue du Bailli Ayrault Pompaire

Pompaire

Marché de Potiers à Pompaire

Rue du Bailli Ayrault Place de l’église Saint Pierre Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Envie d’une sortie conviviale et créative ?

Ne manquez pas le Marché de Potiers de Pompaire !

Venez découvrir le savoir-faire de nombreux artisans, admirer des créations uniques et peut-être repartir avec votre coup de cœur.

Restauration sur place pour prolonger le plaisir !

Organisé par l’association Terre à Terre. .

Rue du Bailli Ayrault Place de l’église Saint Pierre Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Marché de Potiers à Pompaire Pompaire a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine