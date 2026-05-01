Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de printemps Bésignan

Marché de printemps Bésignan dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Le village

Ville : 26110 Bésignan

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bésignan

Marché de printemps

Le village Bésignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Marché artisanal avec animations et ateliers démo de distillation de plantes arômatiques 10h30 14h30
Chant Gospel Eglise Trio 11h 15h
Ateliers gratuits bombes à graines, marques pages l’Ile’O rêves
Stand, restauration et buvette
  .

Le village Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46  cdfbesignan@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Craft market with entertainment and workshops: aromatic plant distillation demo: 10:30am 2:30pm
Gospel singing Church Trio: 11am 3pm
Free workshops: seed bombs, Ile’O rêves page markers
Stand, food and refreshments

L’événement Marché de printemps Bésignan a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale