Bésignan

Marché de printemps

Le village Bésignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Marché artisanal avec animations et ateliers démo de distillation de plantes arômatiques 10h30 14h30

Chant Gospel Eglise Trio 11h 15h

Ateliers gratuits bombes à graines, marques pages l’Ile’O rêves

Stand, restauration et buvette

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Le village Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr

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English :

Craft market with entertainment and workshops: aromatic plant distillation demo: 10:30am 2:30pm

Gospel singing Church Trio: 11am 3pm

Free workshops: seed bombs, Ile’O rêves page markers

Stand, food and refreshments

L’événement Marché de printemps Bésignan a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale