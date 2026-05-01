Marché de printemps Bésignan
Marché de printemps Bésignan dimanche 24 mai 2026.
Bésignan
Marché de printemps
Le village Bésignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Marché artisanal avec animations et ateliers démo de distillation de plantes arômatiques 10h30 14h30
Chant Gospel Eglise Trio 11h 15h
Ateliers gratuits bombes à graines, marques pages l’Ile’O rêves
Stand, restauration et buvette
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Le village Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr
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English :
Craft market with entertainment and workshops: aromatic plant distillation demo: 10:30am 2:30pm
Gospel singing Church Trio: 11am 3pm
Free workshops: seed bombs, Ile’O rêves page markers
Stand, food and refreshments
L’événement Marché de printemps Bésignan a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale