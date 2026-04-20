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Marché de printemps Rue du Fort de Sernamont Bessoncourt

Marché de printemps Rue du Fort de Sernamont Bessoncourt dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue du Fort de Sernamont

Adresse : Fort de bessoncourt

Ville : 90160 Bessoncourt

Département : Territoire de Belfort

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bessoncourt

Marché de printemps

Rue du Fort de Sernamont Fort de bessoncourt Bessoncourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

De nombreux exposants seront présents dans le fort en intérieurs et extérieurs.   .

Rue du Fort de Sernamont Fort de bessoncourt Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 61 85 04  assoc.fort.bessoncourt@gmail.com

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English : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Bessoncourt a été mis à jour le 2026-04-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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