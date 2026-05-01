MARCHÉ DE PRINTEMPS Pré de la tour Brenoux

Brenoux

MARCHÉ DE PRINTEMPS

Pré de la tour Langlade Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:30:00

fin : 2026-05-08 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’L’association Rendez-vous dans l’Valdo, organise son marché de printemps !

Au programme

vente de plants, de produits locaux et artisanaux ainsi qu’un troc de graines, boutures, plantes et d’outils pour le jardin.

Rendez-vous au Marché de printemps du Vendredi 8 mai !

Pour fêter l’arrivée du printemps, un marché exceptionnel se tiendra au Pré de la Tour à Langlade.

L’association Rendez-vous dans L’Valdo propose une vente de plants, de produits locaux et artisanaux ainsi qu’un troc de graines, boutures, plantes et d’outils pour le jardin. Exceptionnellement l’association Jardin Nature 48 nous prêtera sa grainothèque.

C’est une belle occasion pour échanger et partager sur les bonnes pratiques favorables à la préservation de la biodiversité ! A vos graines, boutures, plantes et outils en tout genre. .

Pré de la tour Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie rdv.valdo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rendez-vous dans l’Valdo association is organizing its spring market!

On the program

sale of seedlings, local products and crafts, as well as a barter of seeds, cuttings, plants and garden tools.

L’événement MARCHÉ DE PRINTEMPS Brenoux a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Mont Lozere