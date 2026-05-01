MARCHÉ DE PRINTEMPS Pré de la tour Brenoux
MARCHÉ DE PRINTEMPS Pré de la tour Brenoux vendredi 8 mai 2026.
Brenoux
MARCHÉ DE PRINTEMPS
Pré de la tour Langlade Brenoux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:30:00
fin : 2026-05-08 20:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’L’association Rendez-vous dans l’Valdo, organise son marché de printemps !
Au programme
vente de plants, de produits locaux et artisanaux ainsi qu’un troc de graines, boutures, plantes et d’outils pour le jardin.
Rendez-vous au Marché de printemps du Vendredi 8 mai !
Pour fêter l’arrivée du printemps, un marché exceptionnel se tiendra au Pré de la Tour à Langlade.
L’association Rendez-vous dans L’Valdo propose une vente de plants, de produits locaux et artisanaux ainsi qu’un troc de graines, boutures, plantes et d’outils pour le jardin. Exceptionnellement l’association Jardin Nature 48 nous prêtera sa grainothèque.
C’est une belle occasion pour échanger et partager sur les bonnes pratiques favorables à la préservation de la biodiversité ! A vos graines, boutures, plantes et outils en tout genre. .
Pré de la tour Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie rdv.valdo@gmail.com
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English :
The Rendez-vous dans l’Valdo association is organizing its spring market!
On the program
sale of seedlings, local products and crafts, as well as a barter of seeds, cuttings, plants and garden tools.
L’événement MARCHÉ DE PRINTEMPS Brenoux a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Mont Lozere
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- FESTIVAL DE LANGLADE-BRENOUX Brenoux 28 août 2026