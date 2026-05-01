Marché de printemps Campbon
Marché de printemps Campbon samedi 30 mai 2026.
Campbon
Marché de printemps
Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Organisé par la Municipalité de Campbon
Producteurs Commerçants, Artisans locaux, Associations caritatives
Animations diverses .
Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 55 00 communication@campbon.fr
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English :
L’événement Marché de printemps Campbon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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