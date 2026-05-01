Campbon

Marché de printemps

Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par la Municipalité de Campbon

Producteurs Commerçants, Artisans locaux, Associations caritatives

Animations diverses .

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 55 00 communication@campbon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de printemps Campbon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay