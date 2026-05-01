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Marché de printemps Campbon

Marché de printemps Campbon samedi 30 mai 2026.

Ville : 44750 Campbon

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Campbon

Marché de printemps

Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Organisé par la Municipalité de Campbon
Producteurs Commerçants, Artisans locaux, Associations caritatives
Animations diverses   .

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 55 00  communication@campbon.fr

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English :

L’événement Marché de printemps Campbon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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