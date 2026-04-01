Menetou-Salon

Marché de Printemps de Menetou-Salon

Place de l’Église Menetou-Salon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 14:30:00

Date(s) :

2026-04-18

La commune de Menetou-Salon organise son marché de Printemps pour faire découvrir des produits locaux et artisanaux.

Retrouvez artisans, commerçants et associations, ainsi qu’une restauration sur place. .

Place de l’Église Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 95 32 23 44 contact.mairie@menetou-salon.fr

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English :

Market of local products and crafts

L’événement Marché de Printemps de Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-04-14 par Tourisme & Territoires du Cher