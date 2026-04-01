Marché de Printemps de Menetou-Salon Menetou-Salon
Marché de Printemps de Menetou-Salon Menetou-Salon samedi 18 avril 2026.
Menetou-Salon
Marché de Printemps de Menetou-Salon
Place de l’Église Menetou-Salon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 14:30:00
Date(s) :
2026-04-18
La commune de Menetou-Salon organise son marché de Printemps pour faire découvrir des produits locaux et artisanaux.
Retrouvez artisans, commerçants et associations, ainsi qu’une restauration sur place. .
Place de l’Église Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 95 32 23 44 contact.mairie@menetou-salon.fr
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English :
Market of local products and crafts
L’événement Marché de Printemps de Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-04-14 par Tourisme & Territoires du Cher
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