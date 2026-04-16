Hierges

Marché de Printemps

Hierges Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le marché se déroulera de 9h à 17h, sur la place de la Fontaine et dans la rue Roger Renard. Profitez d’une belle journée pour rencontrer et échanger avec les pépiniéristes et artisans présents.Venez passer un moment convivial au cœur de Hierges et célébrer la saison printanière ! Bienvenue à toutes et tous…

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Hierges 08320 Ardennes Grand Est mairie.hierges@wanadoo.fr

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English :

The market will run from 9am to 5pm, in the Place de la Fontaine and Rue Roger Renard. Come and spend a convivial day in the heart of Hierges and celebrate the spring season! All are welcome…

L’événement Marché de Printemps Hierges a été mis à jour le 2026-04-15 par Ardennes Tourisme