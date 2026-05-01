Marché de Printemps rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey

Madonne-et-Lamerey

Marché de Printemps

rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Marché de Printemps.

Rejoignez-nous pour célébrer le retour des beaux jours avec le Marché de Printemps de la Lamadonienne Lamerey . Que vous soyez créateur, artisan, producteur local ou passionné par le fait-main, cet événement est l’occasion rêvée de faire connaître vos produits et de rencontrer un large public.

Vous souhaitez rejoindre cette belle aventure printanière. N’attendez plus pour réserver votre stand et mettre en avant vos créations ou produits locaux. Les places sont limitées, alors ne tardez pas.

Restauration et buvette sur place.

Inscription par téléphone avant le 30 avril (tarif prix du mètre linaire).Tout public

0 .

rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85 lalamadonienne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marché de Printemps.

Join us for the Lamadonienne Lamerey Spring Market. Whether you’re a designer, craftsman, local producer or enthusiast of handmade products, this event is the perfect opportunity to promote your products and meet a large public.

Would you like to join this wonderful springtime adventure? Don’t wait any longer to reserve your stand and showcase your creations or local products. Places are limited, so don’t delay.

Catering and refreshments on site.

Registration by telephone before April 30 (price per linear meter).

L’événement Marché de Printemps Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MIRECOURT