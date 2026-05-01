Vide Grenier Voie Béton Madonne-et-Lamerey
Vide Grenier Voie Béton Madonne-et-Lamerey samedi 9 mai 2026.
Madonne-et-Lamerey
Vide Grenier
Voie Béton Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Vide Grenier organisé par l’association la Lamadonienne
Monument Leclerc
Inscription et paiement. Mètre Linéaire 2€.
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Voie Béton Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85 llamadonienne@gmail.com
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English :
Garage sale organized by the Lamadonienne association
Monument Leclerc
Registration and payment. Linear meter 2?
Refreshments and catering on site
L’événement Vide Grenier Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MIRECOURT