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Vide Grenier Voie Béton Madonne-et-Lamerey

Vide Grenier Voie Béton Madonne-et-Lamerey

Vide Grenier Voie Béton Madonne-et-Lamerey samedi 9 mai 2026.

Lieu : Voie Béton

Adresse : Monument Leclerc

Ville : 88270 Madonne-et-Lamerey

Département : Vosges

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Madonne-et-Lamerey

Vide Grenier

Voie Béton Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Vide Grenier organisé par l’association la Lamadonienne
Monument Leclerc
Inscription et paiement. Mètre Linéaire 2€.
Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

Voie Béton Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85  llamadonienne@gmail.com

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English :

Garage sale organized by the Lamadonienne association
Monument Leclerc
Registration and payment. Linear meter 2?
Refreshments and catering on site

L’événement Vide Grenier Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MIRECOURT

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