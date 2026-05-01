Vide Grenier Voie Béton Madonne-et-Lamerey

Madonne-et-Lamerey

Vide Grenier

Voie Béton Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vide Grenier organisé par l’association la Lamadonienne

Monument Leclerc

Inscription et paiement. Mètre Linéaire 2€.

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Voie Béton Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85 llamadonienne@gmail.com

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English :

Garage sale organized by the Lamadonienne association

Monument Leclerc

Registration and payment. Linear meter 2?

Refreshments and catering on site

L’événement Vide Grenier Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MIRECOURT