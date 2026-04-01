Marché de printemps Chez Ninet Mauvezin

Mauvezin

Marché de printemps

Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Chez Ninet fait son marché de printemps !

Stands de produits locaux, créations artisanales. Restauration sur place.

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Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 05 59 56

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English :

Chez Ninet’s spring market!

Stalls selling local produce and handicrafts. Catering on site.

L’événement Marché de printemps Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65