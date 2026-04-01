Marché de printemps Chez Ninet Mauvezin
Marché de printemps Chez Ninet Mauvezin dimanche 26 avril 2026.
Mauvezin
Marché de printemps
Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Chez Ninet fait son marché de printemps !
Stands de produits locaux, créations artisanales. Restauration sur place.
.
Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 05 59 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chez Ninet’s spring market!
Stalls selling local produce and handicrafts. Catering on site.
L’événement Marché de printemps Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65