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Marché de printemps Chez Ninet Mauvezin

Marché de printemps Chez Ninet Mauvezin dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Chez Ninet

Adresse : 87 rue Gaston Fébus

Ville : 65130 Mauvezin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mauvezin

Marché de printemps

Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Chez Ninet fait son marché de printemps !
Stands de produits locaux, créations artisanales. Restauration sur place.
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Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 05 59 56 

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English :

Chez Ninet’s spring market!
Stalls selling local produce and handicrafts. Catering on site.

L’événement Marché de printemps Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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