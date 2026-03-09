Marché de Printemps Oizon
Marché de Printemps Oizon dimanche 26 avril 2026.
Marché de Printemps
La Grange du Breuzé Oizon Cher
Tarif : – –
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
L’association La Grange organise son marché de printemps avec producteurs et artisans locaux.
Animations et restaurations sur place. .
La Grange du Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00
English :
The association La Grange organizes its spring market with local producers and craftsmen.
