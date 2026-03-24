Marché de Printemps

Sennevières Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Une journée conviviale autour du jardin, des plantes et des saveurs. Vente de plants, semences, dégustations et visites de la ferme pour découvrir les cultures (10h, 11h30, 14h30 et 16h30).

Une belle occasion de préparer votre potager, découvrir nos plantes et passer un moment agréable à la ferme !

Rendez-vous à La Cabane à Plantes pour une journée conviviale autour du jardin, des plantes et des saveurs.

Au programme

– Vente de plants légumes, aromatiques et fleurs pour le potager

– Semences

– Infusions, épices et gourmandises

– Visites de la ferme pour découvrir notre travail et les cultures (10h, 11h30, 14h30 et 16h30)

Une belle occasion de préparer votre potager, découvrir nos plantes et passer un moment agréable à la ferme. .

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 02 93 63 juliettekrier@gmail.com

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English :

A convivial day of gardening, plants and flavors. Plants and seeds for sale, tastings and tours of the farm to discover our crops (10am, 11:30am, 2:30pm and 4:30pm).

A great opportunity to prepare your vegetable garden, discover our plants and spend some quality time at the farm!

L’événement Marché de Printemps Sennevières a été mis à jour le 2026-03-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire