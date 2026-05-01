Senonches

Marché de printemps

1 Route de Dreux Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La résidence Périer de Senonches vous propose son marché artisanal de printemps. L’occasion de venir admirer le travail des artisans et producteurs locaux et de repartir avec quelques souvenirs !

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1 Route de Dreux Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 73 27

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English :

The Périer residence in Senonches is hosting its spring craft market. Come and admire the work of local craftsmen and producers, and take home a few souvenirs!

L’événement Marché de printemps Senonches a été mis à jour le 2026-04-30 par OTs DU PERCHE