UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Melgven

Marché de producteur à Kerbouzier, Kerbouzier, Melgven

vendredi 24 juillet 2026 · Kerbouzier · Melgven

Marché de producteur à Kerbouzier, Kerbouzier, Melgven

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Kerbouzier
Adresse
230 Rue du Budou, 29140 Melgven
Ville
29140 Melgven
Département
Finistère
Tarif
Entrée libre

Marché de producteur à Kerbouzier Vendredi 24 juillet, 16h00 Kerbouzier Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T19:30:00+02:00

Vendredi 10 et 24 Juillet : Marchés de l’été
16h00 – 19h00 : Marché de producteurs locaux & artisans
19h30 : Spectacles, concert, food truck

Kerbouzier 230 Rue du Budou, 29140 Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.kerbouzier.fr/agenda/marche-de-l-ete-HME1 »}]
Marché de producteur à Kerbouzier Kerbouzier

Kerbouzier

À voir aussi à Melgven (Finistère)