Melgven

Les Estivales d’ HPPR Sur les pas de Pierre Loti Chapelle de Saint Eloi

Chapelle de Bonne Nouvelle Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Jeudis Sur les pas de Pierre Loti Chapelle de Bonne Nouvelle ( Melgven) avec Monique Talec.

Né à Rochefort en 1850, de son vrai nom Julien Viaud, Pierre Loti fut officier de marine, grand voyageur et

écrivain. Il publie une longue série de romans à partir de 1879 dont Mon frère Yves (1883) et Pêcheur d’Islande

(1886) qui se déroulent sur mer et en Bretagne puis des récits de voyage. Reçu à l’Académie Française en 1892, il

connaît une renommée internationale. Il décède à Hendaye le 10 juin 1923

C’est devant la chapelle de Saint Eloi, au milieu des bois à l’époque, que s’achève Mon frère Yves.

Une petite chapelle célèbre pour son pardon aux chevaux. Après une

visite de la chapelle et quelques lectures, nous partirons par les chemins champêtres jusqu’à Coat Aven d’où nous reviendrons à la chapelle.

RDV chapelle de St Eloi à Rosporden .

Chaussures de marche recommandées. .

Chapelle de Bonne Nouvelle Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52

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English : Les Estivales d’ HPPR Sur les pas de Pierre Loti Chapelle de Saint Eloi

L’événement Les Estivales d’ HPPR Sur les pas de Pierre Loti Chapelle de Saint Eloi Melgven a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA