Melgven

Les Estivales d’ HPPR Sur les pas de Pierre Loti Chapelle de Bonne Nouvelle

Chapelle de Bonne Nouvelle Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:30:00

fin : 2026-07-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Jeudis Sur les pas de Pierre Loti Chapelle de Bonne Nouvelle ( Melgven) avec Monique Talec

Né à Rochefort en 1850, de son vrai nom Julien Viaud, Pierre Loti fut officier de marine, grand voyageur et

écrivain. Il publie une longue série de romans à partir de 1879 dont Mon frère Yves (1883) et Pêcheur d’Islande

(1886) qui se déroulent sur mer et en Bretagne puis des récits de voyage. Reçu à l’Académie Française en 1892, il

connaît une renommée internationale. Il décède à Hendaye le 10 juin 1923

Chaque année au mois d’août, l’écrivain se rendait en habit melenig, au pardon de N.D. de Bonne Nouvelle fréquenté par une foule de ruraux et de marins. Mon frère Yves nous fait revivre cette grande fête.

Nous visiterons la chapelle puis nous nous rendrons par les chemins qu’il parcourait au vieux manoir de Coat-Canton d’où après une pause, nous reviendrons à la chapelle.

RDV chapelle de Bonne nouvelle en Melgven.

Chaussures de marche recommandées. .

Chapelle de Bonne Nouvelle Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52

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English : Les Estivales d’ HPPR Sur les pas de Pierre Loti Chapelle de Bonne Nouvelle

L’événement Les Estivales d’ HPPR Sur les pas de Pierre Loti Chapelle de Bonne Nouvelle Melgven a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA