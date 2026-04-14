Formation : apprendre a construire une paillourte, Kerbouzier, Melgven

Formation : apprendre a construire une paillourte 11 – 14 juillet Kerbouzier Finistère

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T09:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T09:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Vous découvrirez durant cette formation à la fois théorique et pratique, toutes les étapes de construction d’une paillourte. Ces différentes techniques sont adaptables sur d’autres types de construction et constitue une bonne base de compréhension pour se lancer dans l’éco-construction.

Vous pouvez arriver quelques jours plus tôt pour participer au chantier de la petite Paillourte (lien d’inscription ci-dessous).

La paillourte est un habitat rond en terre paille conçu par Gurun Manrot, reconnu pour sa simplicité de mise en œuvre, son efficacité thermique et son faible coût tant économique qu’environnemental.

L’objectif de cette formation est de vous transmettre les bases du système constructif d’un habitat en terre paille, tel que la paillourte. Afin de vous donner les clefs pour réaliser un chantier paillourte en autonomie.

Les différents modules :

Introduction : les habitats en terre paille

Conception et implantation

Fondation

Mur en paille porteuse

Charpente réciproque

Toiture végétalisée isolée en paille

Enduit terre et sol

Organisation de chantier (budget, planning, format)

Chaque module est constitué d’une partie théorique et d’une partie pratique :

Sur les temps théoriques, nous étudierons précisément : les plans, les matériaux, les outils et les techniques de mise en oeuvre. Ces temps se dérouleront dans le dôme géodésique.

Sur les temps pratiques, des ateliers de démonstration et de mise en oeuvre sur une paillourte en chantier vous permettrons de vous exercer aux différentes étapes. Nous aurons ainsi l’occasion de s’entrainer au travail du bois, de la paille et de la terre.

Les petits plus :

Des fiches techniques mémo et un carnet de formation pour chaque apprenant seront fournis.

Des méthodes d’apprentissage actives et dynamiques pour les apports théoriques.

Des études de cas d’application sur vos projets personnels.

Des ateliers pratiques pour apprendre par le faire sur une paillourte, spéciale plateforme pédagogique.

Le chantier est encadré par Léa, formatrice aguerri, qui a réalisé et encadré plusieurs chantiers Paillourte et connait Kerbouzier comme sa poche !

Kerbouzier 230 Rue du Budou, 29140 Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/kerbouzier/evenements/11-au-14-juillet-formation-paillourte »}]

Vous découvrirez les différentes étapes de construction: des murs en paille à la toiture végétalisée. Toutes ces techniques d’éco-construction sont adaptables sur d’autres types de construction. Kerbouzier

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