Marché de producteurs à Floressas Floressas samedi 27 septembre 2025.

Floressas

Marché de producteurs à Floressas

Parvis du château Floressas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-10-25 13:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07

Toutes les semaines, une dizaine de producteurs se réunira sur le parvis du château.

10 exposants.

Toutes les semaines, une dizaine de producteurs se réunira sur le parvis du château.

10 exposants. .

Parvis du château Floressas 46700 Lot Occitanie +33 6 23 19 26 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every week, a dozen producers will gather on the château’s forecourt.

10 exhibitors.

L’événement Marché de producteurs à Floressas Floressas a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble