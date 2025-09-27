Marché de producteurs à Floressas Floressas
Marché de producteurs à Floressas Floressas samedi 27 septembre 2025.
Floressas
Marché de producteurs à Floressas
Parvis du château Floressas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 08:00:00
fin : 2025-10-25 13:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07
Toutes les semaines, une dizaine de producteurs se réunira sur le parvis du château.
10 exposants.
Toutes les semaines, une dizaine de producteurs se réunira sur le parvis du château.
10 exposants. .
Parvis du château Floressas 46700 Lot Occitanie +33 6 23 19 26 53
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English :
Every week, a dozen producers will gather on the château’s forecourt.
10 exhibitors.
L’événement Marché de producteurs à Floressas Floressas a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble