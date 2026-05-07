Marché de producteurs à la brasserie de l’imprimerie Brasserie de l’imprimerie Bannalec
Marché de producteurs à la brasserie de l’imprimerie Brasserie de l’imprimerie Bannalec samedi 29 août 2026.
Bannalec
Marché de producteurs à la brasserie de l’imprimerie
Brasserie de l’imprimerie 74 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Plusieurs exposants sont annoncés Fabien Boëdec, maraîcher à Bannalec, La petite ferme de Loretta (volailles, œufs) ; Julia Munoz, avec son food truck de ravioles chinoises, La Böhnja ; Cédric Miladiou, paysan boulanger de Caravane sauvage ; et Gaspard Glaz Ar Mor, spécialisé dans les tartares d’algues.
L’emplacement est gratuit .
Brasserie de l’imprimerie 74 Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 16 97 24 07
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English : Marché de producteurs à la brasserie de l’imprimerie
L’événement Marché de producteurs à la brasserie de l’imprimerie Bannalec a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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