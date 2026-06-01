Marché de producteurs à la ferme, GAEC de l’eden, Néris-les-Bains

Marché de producteurs à la ferme Dimanche 7 juin, 09h00 GAEC de l’eden Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

GAEC de l’eden 03310 Néris les Bains Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 26 25 11 »}]

Visite de la ferme, balades à poneys, grand château gonflable et jeux pour enfants toute la journée

GAEC de l’Eden