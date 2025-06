Marché de producteurs à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac 2 juillet 2025 18:00

Lot

Marché de producteurs à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac Lot

Début : 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-07-02 20:00:00

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Venez découvrir et déguster les produits locaux dans une ambiance festive et musicale !

Tous les mercredis de juillet et août à partir de 18 h

Possibilité de consommer sur place.

Animation musicale. .

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 58 74

English :

Come and discover and taste local products in a festive, musical atmosphere!

German :

Entdecken und probieren Sie lokale Produkte in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre!

Italiano :

Venite a scoprire e a degustare i prodotti locali in un’atmosfera festosa e musicale!

Espanol :

¡Venga a descubrir y degustar los productos locales en un ambiente festivo y musical!

L’événement Marché de producteurs à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Figeac