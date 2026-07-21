Informations pratiques

Feytiat

Marché de producteurs avec la Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne

Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Parc de la Mairie de Feytiat accueille un Marché de Producteurs de Pays organisé avec la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne. Venez rencontrer des producteurs locaux, découvrir des produits fermiers de qualité et composer votre repas directement auprès des exposants pour le déguster sur place dans une ambiance conviviale. Une buvette sera assurée par le Comice des Biards et l’animation musicale sera assurée par le groupe CAT à partir de 19h. Une belle soirée gourmande à partager en famille ou entre amis. Pensez à apporter vos couverts ! .

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché de producteurs avec la Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne

L’événement Marché de producteurs avec la Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne Feytiat a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole