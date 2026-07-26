Informations pratiques

Azillanet

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Rendez-vous au Théâtre de Verdure d’Azillanet pour un marché de producteurs locaux engagés dans l’agro-écologie. Régalez-vous avec un repas sur place d’exception et profitez d’une ambiance conviviale rythmée par la musique.

Niché dans le cadre enchanteur du Théâtre de Verdure, le marché de producteurs d’Azillanet vous invite à une véritable parenthèse gourmande et engagée. Mettant à l’honneur des producteurs locaux tournés vers l’agro-écologie, cet événement met en lumière la richesse du terroir et le respect de la terre.

Sur place, savourez un repas convivial et de qualité, concocté directement par les producteurs ou en partenariat avec les associations locales. Laissez-vous porter par l’atmosphère festive et chaleureuse qui règne dans ce lieu unique, régulièrement rythmé par des animations musicales. Une belle occasion de partager un moment authentique, de rencontrer des passionnés et de faire le plein de saveurs locales ! .

Azillanet 34210 Hérault Occitanie zoe.poncet@gmail.com

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English : MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Local producers’ markets with an agro-ecological slant.

You’ll be offered a quality meal directly from the producer or in partnership with associations.

Our markets often feature live music.

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS Azillanet a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC