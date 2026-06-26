Azillanet

FÊTE PAYSANNE D’AUTOMNE

Terrain de pétanque Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Depuis 2015, Chemin Cueillant et le foyer rural d’Azillanet organisent la Fête Paysanne d’automne à Azillanet.

L’objectif des 2 journées est d’encourager et de promouvoir une agriculture paysanne sur le territoire. Au programme sur 2 jours, conférence dégustée, concert-baléti, des débats et causeries, des animations et ateliers pour petits et grands, un marché paysan, bio, local et artisanal, etc

Depuis 2015, Chemin Cueillant et le foyer rural d’Azillanet organisent la Fête Paysanne d’automne à Azillanet.

L’objectif des 2 journées est d’encourager et de promouvoir une agriculture paysanne sur le territoire. Au programme sur 2 jours, conférence dégustée, concert-baléti, des débats et causeries, des animations et ateliers pour petits et grands, un marché paysan, bio, local et artisanal, et des musicien·es de tous horizons.

Avec une restauration et buvette bio et locales pendant ces 2 jours. .

Terrain de pétanque Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 81 64 32 72

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English : FÊTE PAYSANNE D’AUTOMNE

Since 2015, Chemin Cueillant and the Foyer Rural d?Azillanet have organized the Fête Paysanne d?automne in Azillanet.

The aim of the 2-day event is to encourage and promote local peasant farming. The 2-day program includes a tasting conference, a concert-baléti, debates and talks, events and workshops for young and old, an organic, local and artisanal farmers’ market, etc

L’événement FÊTE PAYSANNE D’AUTOMNE Azillanet a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC