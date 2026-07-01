Informations pratiques

Azillanet

CINÉ SOUS LES ÉTOILES

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Rendez-vous au théâtre de verdure pour une première projection sous chapiteau, suivie d’une seconde projection à la nuit tombée. Au programme discussions, diffusions sonores en plein air, librairie, infokiosque et buvette. Entre les deux projections, partageons une auberge minervoise apportez un plat à partager.

Une journée de projections et de rencontres première séance sous chapiteau au théâtre de verdure, puis projection en plein air à la tombée de la nuit. Profitez des discussions, des diffusions sonores, de la librairie, de l’infokiosque et de la buvette. Entre les deux, place à une auberge minervoise chacun·e apporte un plat à partager. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie

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English : CINÉ SOUS LES ÉTOILES

Join us at the Théâtre de Verdure for the first screening under the big top, followed by a second screening after dark. On the program: discussions, outdoor sound installations, a bookstall, an information kiosk, and a refreshment stand. Between the two screenings, let’s enjoy a Minervois-style potluck: bring a dish to share.

L’événement CINÉ SOUS LES ÉTOILES Azillanet a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC