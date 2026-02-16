MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Avenue du Minervois Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Marchés de producteurs locaux, à tendance agro-écologistes au Théâtre de Verdure.

Un repas sur place de qualité en direct producteur ou en partenariat avec des associations vous sera proposé.

Animation musicale.

Ce marché éphémère met à l’honneur les saveurs du printemps et les producteurs engagés du territoire. Installé dans le cadre naturel du Théâtre de Verdure, il rassemble des exposants privilégiant l’agro‑écologie, la qualité des produits et les circuits courts.

Les visiteurs peuvent découvrir une sélection variée de stands, échanger directement avec les producteurs et profiter d’un repas préparé sur place, soit en direct par les exposants, soit en partenariat avec des associations locales. Cette formule favorise une cuisine simple, authentique et respectueuse des saisons.

L’ambiance se veut conviviale et vivante les marchés sont régulièrement accompagnés de musique, créant un cadre agréable pour flâner, déguster et partager un moment en plein air. .

Avenue du Minervois Azillanet 34210 Hérault Occitanie zoe.poncet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local producers’ markets with an agro-ecological slant at the Théâtre de Verdure.

You’ll be offered a quality meal directly from the producer or in partnership with associations.

Musical entertainment.

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS Azillanet a été mis à jour le 2026-02-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC