Azillanet

PORTES OUVERTES ATELIER MALCOM CROFT

1 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-31

Une immersion artistique exclusive au cœur d’Azillanet. Rencontrez le peintre Malcolm Croft dans son espace de création intime, explorez ses toiles vibrantes et partagez un moment de convivialité lors du vernissage ou des portes ouvertes.

L’art contemporain s’invite dans le Minervois à l’occasion d’un rendez-vous culturel privilégié. Le peintre Malcolm Croft vous ouvre les portes de son univers de création et vous accueille chaleureusement dans l’intimité de son lieu de travail situé dans le cadre pittoresque d’Azillanet.

Cet événement d’animation locale se déploie sur plusieurs journées pour s’adapter à tous les publics. Les festivités débutent par un vernissage convivial en fin de journée, propice aux échanges directs avec l’artiste autour de son parcours et de ses inspirations. Les visites se prolongent ensuite sous la forme de journées portes ouvertes, idéalement réparties en matinée le week-end ou en après-midi en semaine. L’occasion idéale pour les amateurs d’art, les collectionneurs ou les curieux de passage d’admirer une sélection de toiles originales caractérisées par un travail remarquable sur la couleur, la lumière et les contrastes. .

1 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 80 12 59 43

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English :

An exclusive artistic immersion in the heart of Azillanet. Meet painter Malcolm Croft in his intimate creative space, explore his vibrant canvases and share a moment of conviviality at the vernissage or open house.

L’événement PORTES OUVERTES ATELIER MALCOM CROFT Azillanet a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC