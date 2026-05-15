LE COUVENT YOGA IYENGAR Azillanet
LE COUVENT YOGA IYENGAR Azillanet mercredi 3 juin 2026.
Azillanet
LE COUVENT YOGA IYENGAR
7 Rue du Couvent Azillanet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Séance de yoga . Un temps dédié au bien-être et à la relaxation pour harmoniser le corps et l’esprit. Atelier ouvert à tous les niveaux dans un cadre convivial et serein.
Retrouvez l’équilibre et la sérénité lors des séances de Yoga . L’espace apaisant du Couvent vous accueille pour une pratique axée sur la conscience corporelle et la détente.
Adapté à tous les niveaux, du débutant au pratiquant régulier, ce rendez-vous hebdomadaire permet de travailler la souplesse, le renforcement postural et la gestion du stress par le souffle. Dans une ambiance bienveillante et chaleureuse, chaque participant évolue à son rythme pour libérer les tensions du quotidien. C’est l’occasion idéale de prendre soin de soi et de cultiver sa vitalité au sein d’un groupe convivial. Pensez à prévoir une tenue confortable et votre matériel de pratique pour profiter pleinement de ce moment de reconnexion au cœur du Minervois. .
7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie sylviepreaut@gmail.com
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English :
Yoga session. A time dedicated to well-being and relaxation to harmonize body and mind. Open to all levels in a friendly, serene setting.
L’événement LE COUVENT YOGA IYENGAR Azillanet a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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