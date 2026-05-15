Azillanet

LE COUVENT YOGA IYENGAR

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Séance de yoga . Un temps dédié au bien-être et à la relaxation pour harmoniser le corps et l’esprit. Atelier ouvert à tous les niveaux dans un cadre convivial et serein.

Retrouvez l’équilibre et la sérénité lors des séances de Yoga . L’espace apaisant du Couvent vous accueille pour une pratique axée sur la conscience corporelle et la détente.

Adapté à tous les niveaux, du débutant au pratiquant régulier, ce rendez-vous hebdomadaire permet de travailler la souplesse, le renforcement postural et la gestion du stress par le souffle. Dans une ambiance bienveillante et chaleureuse, chaque participant évolue à son rythme pour libérer les tensions du quotidien. C’est l’occasion idéale de prendre soin de soi et de cultiver sa vitalité au sein d’un groupe convivial. Pensez à prévoir une tenue confortable et votre matériel de pratique pour profiter pleinement de ce moment de reconnexion au cœur du Minervois. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie sylviepreaut@gmail.com

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English :

Yoga session. A time dedicated to well-being and relaxation to harmonize body and mind. Open to all levels in a friendly, serene setting.

L’événement LE COUVENT YOGA IYENGAR Azillanet a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC