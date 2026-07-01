Informations pratiques

Azillanet

FÊTE DU COMITÉ DES FÊTES D’AZILLANET

Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Repas animé , Soirée animé par DJ, Bar à vin, tapas, c’est LE RDV à Azillanet !!

24 JUILLET

19h30 Repas animé par le trio karmakoustic (salade nicoise, poulet basquaise, riz, fromage, crumble aux fruits) // Réservations obligatoires au 07.82.44.23.76 ou à la mairie d’Azillanet. (20€ ADULTES / 12€ ENFANTS -12ans)

– 22h00 Soirée animé par DJ PRIME

25 JUILLET

– 19h30 Bar à vin, tapas, avec mêlée gourmande, animé par les Gypsies Cristales

– 22h00 Soirée animée par DJ ADRY

26 JUILLET

– A partir de 11h00 tour de table au village .

Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 98 70 87 55 comite.azillanet@gmail.com

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English :

Live dining, DJ-hosted evenings, wine bar, tapas—it’s THE place to be in Azillanet!!

L’événement FÊTE DU COMITÉ DES FÊTES D’AZILLANET Azillanet a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC