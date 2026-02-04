Marché de producteurs Bienvenue à la ferme Salle des fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon

Marché de producteurs Bienvenue à la ferme

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 15:00:00

fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Les marchés de producteurs Bienvenue à la ferme sont de retour sur le territoire de la CUCM. Avec 10 dates, de mars à décembre, vous pourrez retrouver vos producteurs locaux avec leurs produits de qualité et de saison tous les premiers vendredis de chaque mois. Organisés par la Chambre d’agriculture en partenariat et avec le soutien de la CUCM, ces marchés permettent aux consommateurs de rencontrer des producteurs passionnés, d’échanger avec eux sur leur savoir-faire, et tout cela dans la convivialité et la bonne humeur. Une quinzaine de producteurs vous y attendent pour vous faire déguster leurs produits viandes, fromages, escargots, poisson, miel, bières, huiles, pain…

Notez enfin que le marché du mois d’août sera encore plus gourmand les producteurs vous concocteront de savoureuses assiettes à consommer sur place, dans une ambiance chaleureuse accompagnée d’une animation musicale une douce soirée d’été à ne manquer sous aucun prétexte… .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 45 44 98 christophe.guillon@sl.chambagri.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de producteurs Bienvenue à la ferme

L’événement Marché de producteurs Bienvenue à la ferme Saint-Romain-sous-Gourdon a été mis à jour le 2026-02-04 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II