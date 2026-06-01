Rendez-vous aux jardins le jardin du Poivre Gîte au jardin Le Poivre Saint-Romain-sous-Gourdon

Saint-Romain-sous-Gourdon

Rendez-vous aux jardins le jardin du Poivre

Gîte au jardin Le Poivre 1 Le Poivre Saint-Romain-sous-Gourdon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

À l’occasion de cet événement annuel, nous vous invitons à découvrir un jardin paysager conçu comme une véritable promenade à travers différentes ambiances végétales. Chaque espace a été pensé avec soin afin de créer un équilibre harmonieux entre les formes, les textures, les couleurs et les volumes. Les massifs associent vivaces, arbustes et graminées dans une recherche constante d’esthétique et de naturel, tandis que les arbres structurent le paysage et offrent des perspectives renouvelées au fil du parcours.

Le jardin évolue au rythme des saisons floraisons successives, feuillages décoratifs, écorces remarquables et silhouettes hivernales se relaient pour maintenir son intérêt tout au long de l’année. Une attention particulière est portée à la biodiversité grâce à la sélection d’essences adaptées, favorables aux pollinisateurs, aux oiseaux et à la petite faune locale.

Au-delà de sa dimension ornementale, ce jardin illustre une approche du paysage respectueuse de son environnement, où la gestion raisonnée des végétaux et l’intégration naturelle des aménagements participent à la création d’un lieu vivant et durable. Cette visite est l’occasion de découvrir les choix de conception, les techniques de plantation et les principes paysagers qui ont guidé la création de cet espace, pensé comme une source d’inspiration pour tous les amoureux des jardins et de la nature. .

Gîte au jardin Le Poivre 1 Le Poivre Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 03 02 47 ytarmaa@gmail.com

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L’événement Rendez-vous aux jardins le jardin du Poivre Saint-Romain-sous-Gourdon a été mis à jour le 2026-06-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II