Marché de producteurs bio Rue des Familiers Arbois
Marché de producteurs bio Rue des Familiers Arbois vendredi 13 mars 2026.
Marché de producteurs bio
Rue des Familiers Parvis église St Just Arbois Jura
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00
2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-07-10 2026-08-14 2026-10-09 2026-11-13
Marchés de producteurs.trices Bio à Arbois en 2025 organisé par L’association La Pépinière Alimentaire (Collectif Bio Arbois)
Le 2ème vendredi de chaque mois
Productrices.teurs locaux et bios avec légumes, œufs, pain, fromage, miel…. .
Rue des Familiers Parvis église St Just Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pepalimarbois@etik.com
