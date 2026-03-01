Marché de producteurs bio Rue des Familiers Arbois

Marché de producteurs bio Rue des Familiers Arbois vendredi 13 mars 2026.

Marché de producteurs bio

Rue des Familiers Parvis église St Just Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00

Date(s) :
2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-07-10 2026-08-14 2026-10-09 2026-11-13

Marchés de producteurs.trices Bio à Arbois en 2025 organisé par L’association La Pépinière Alimentaire (Collectif Bio Arbois)

Le 2ème vendredi de chaque mois

Productrices.teurs locaux et bios avec légumes, œufs, pain, fromage, miel….   .

Rue des Familiers Parvis église St Just Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   pepalimarbois@etik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de producteurs bio

L’événement Marché de producteurs bio Arbois a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

Prochains événements à Arbois