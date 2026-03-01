Marché de producteurs bio Rue des Familiers Arbois

Marché de producteurs bio

Rue des Familiers Parvis église St Just Arbois Jura

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-07-10 2026-08-14 2026-10-09 2026-11-13

Marchés de producteurs.trices Bio à Arbois en 2025 organisé par L’association La Pépinière Alimentaire (Collectif Bio Arbois)

Le 2ème vendredi de chaque mois

Productrices.teurs locaux et bios avec légumes, œufs, pain, fromage, miel…. .

Rue des Familiers Parvis église St Just Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pepalimarbois@etik.com

English : Marché de producteurs bio

