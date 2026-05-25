Le Fel

Marché de producteurs bio et locaux et vide grenier

Le Fel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Manger bio et local c’est idéal, rando, concert

Programme

Au village du Fel

Marché de producteurs Bio et locaux de 9h à 16h.

Restauration possible sur réservation

Auberge du Fel : 06 61 57 45 90

Au village de Roussy

Vide grenier de 9h à 16h (inscription gratuite)

Restauration possible sur réservation

Café Le Nid de Roussy Brunch à partir de 11h 06 19 34 35 19

A 14h30 randonnée accompagnée sur la réserve naturelle régionale

A 17h concert (prix libre au chapeau) .

Le Fel 12140 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eating organic and local is ideal, hiking, concerts

L’événement Marché de producteurs bio et locaux et vide grenier Le Fel a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)