Marché de producteurs bio et locaux et vide grenier Le Fel
Marché de producteurs bio et locaux et vide grenier Le Fel dimanche 27 septembre 2026.
Le Fel
Marché de producteurs bio et locaux et vide grenier
Le Fel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Manger bio et local c’est idéal, rando, concert
Programme
Au village du Fel
Marché de producteurs Bio et locaux de 9h à 16h.
Restauration possible sur réservation
Auberge du Fel : 06 61 57 45 90
Au village de Roussy
Vide grenier de 9h à 16h (inscription gratuite)
Restauration possible sur réservation
Café Le Nid de Roussy Brunch à partir de 11h 06 19 34 35 19
A 14h30 randonnée accompagnée sur la réserve naturelle régionale
A 17h concert (prix libre au chapeau) .
Le Fel 12140 Aveyron Occitanie
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English :
Eating organic and local is ideal, hiking, concerts
L’événement Marché de producteurs bio et locaux et vide grenier Le Fel a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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