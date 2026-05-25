Marché de producteurs Chemin de Bizous Bizous
Marché de producteurs Chemin de Bizous Bizous dimanche 7 juin 2026.
Bizous
Marché de producteurs
Chemin de Bizous BIZOUS Bizous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
À l’occasion de la Ronde des Nestes, un marché de producteurs locaux, créateurs et artisans aura lieu le dimanche 7 juin de 10h à 18h à la maison du village.
Buvette et vente de crêpes sur place
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Chemin de Bizous BIZOUS Bizous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie comite.fetes.bizous@gmail.com
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English :
On the occasion of the Ronde des Nestes, a market of local producers, creators and craftsmen will take place on Sunday June 7 from 10am to 6pm at the village house.
Refreshments and crêpes for sale on site
L’événement Marché de producteurs Bizous a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65