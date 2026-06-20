Informations pratiques

Le Compas

Marché de producteurs, brocante et vide-greniers

Le Bourg 23700 LE COMPAS Le Compas Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Marché de producteurs

Brocante

Vide-greniers

Emplacement gratuit

Buvette et restauration rapide .

Le Bourg 23700 LE COMPAS Le Compas 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 35 88 73

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English : Marché de producteurs, brocante et vide-greniers

L’événement Marché de producteurs, brocante et vide-greniers Le Compas a été mis à jour le 2026-06-20 par Marche et Combraille en Aquitaine