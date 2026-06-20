AGENDA · Le Compas
Marché de producteurs, brocante et vide-greniers Le Compas
samedi 18 juillet 2026 · Le Compas
Informations pratiques
Le Compas
Marché de producteurs, brocante et vide-greniers
Le Bourg 23700 LE COMPAS Le Compas Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Marché de producteurs
Brocante
Vide-greniers
Emplacement gratuit
Buvette et restauration rapide .
Le Bourg 23700 LE COMPAS Le Compas 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 35 88 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de producteurs, brocante et vide-greniers
L’événement Marché de producteurs, brocante et vide-greniers Le Compas a été mis à jour le 2026-06-20 par Marche et Combraille en Aquitaine