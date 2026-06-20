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AGENDA · Le Compas

Marché de producteurs, brocante et vide-greniers Le Compas

samedi 18 juillet 2026 · Le Compas

Marché de producteurs, brocante et vide-greniers Le Compas

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le Bourg 23700 LE COMPAS
Ville
23700 Le Compas
Département
Creuse
Tarif

Le Compas

Marché de producteurs, brocante et vide-greniers

Le Bourg 23700 LE COMPAS Le Compas Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Marché de producteurs
Brocante
Vide-greniers
Emplacement gratuit
Buvette et restauration rapide   .

Le Bourg 23700 LE COMPAS Le Compas 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 35 88 73 

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English : Marché de producteurs, brocante et vide-greniers

L’événement Marché de producteurs, brocante et vide-greniers Le Compas a été mis à jour le 2026-06-20 par Marche et Combraille en Aquitaine