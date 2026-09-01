Marché de producteurs Chenevières
mardi 15 septembre 2026 · Chenevières
Informations pratiques
Chenevières
Marché de producteurs
Place de la Mairie Chenevières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 19:30:00
Date(s) :
2026-09-15
La commune de Chenevières vous invite à son premier marché de producteurs de 17h30 à 19h30 sur la place de la mairie. Retrouvez des produits locaux de saison, en vente directe. Venez nombreux!Tout public
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Place de la Mairie Chenevières 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 64 69 contact@mairiechenevieres.fr
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English :
The town of Chenevières invites you to its first farmers’ market from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. at the town hall square. Discover local, seasonal products sold directly by the producers. We hope to see many of you there!
L’événement Marché de producteurs Chenevières a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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