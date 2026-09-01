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AGENDA · Chenevières

Marché de producteurs Chenevières

mardi 15 septembre 2026 · Chenevières

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
54122 Chenevières
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Chenevières

Marché de producteurs

Place de la Mairie Chenevières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :
2026-09-15

La commune de Chenevières vous invite à son premier marché de producteurs de 17h30 à 19h30 sur la place de la mairie. Retrouvez des produits locaux de saison, en vente directe. Venez nombreux!Tout public
0  .

Place de la Mairie Chenevières 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 64 69  contact@mairiechenevieres.fr

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English :

The town of Chenevières invites you to its first farmers’ market from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. at the town hall square. Discover local, seasonal products sold directly by the producers. We hope to see many of you there!

L’événement Marché de producteurs Chenevières a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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