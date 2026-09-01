Informations pratiques

Chenevières

Marché de producteurs

Place de la Mairie Chenevières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-15 17:30:00

fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :

2026-09-15

La commune de Chenevières vous invite à son premier marché de producteurs de 17h30 à 19h30 sur la place de la mairie. Retrouvez des produits locaux de saison, en vente directe. Venez nombreux!Tout public

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Place de la Mairie Chenevières 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 64 69 contact@mairiechenevieres.fr

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English :

The town of Chenevières invites you to its first farmers’ market from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. at the town hall square. Discover local, seasonal products sold directly by the producers. We hope to see many of you there!

L’événement Marché de producteurs Chenevières a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS