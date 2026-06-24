Marché de Producteurs de Pays à Tombeboeuf Rue Principale, Tombeboeuf Tombebœuf

Informations pratiques

Tombebœuf

Marché de Producteurs de Pays à Tombeboeuf

Rue Principale, Tombeboeuf Rue Principale Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Bienvenue au nouveau Marché de Producteurs de Pays au coeur du village de Tombeboeuf! Producteurs labellisés et sélectionnés par la Chambre d’agriculture du Lot et Garonne. Buvette tenue par la Mairie. Animation musicale prévue (en réflexion). .

Rue Principale, Tombeboeuf Rue Principale Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 83 30 deuxieme-adjoint-de-tombeboeuf@orange.fr

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English : Marché de Producteurs de Pays à Tombeboeuf

L’événement Marché de Producteurs de Pays à Tombeboeuf Tombebœuf a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne