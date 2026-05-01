Marché de Producteurs de Pays Salle des fêtes Avaux
Marché de Producteurs de Pays Salle des fêtes Avaux vendredi 8 mai 2026.
Avaux
Marché de Producteurs de Pays
Salle des fêtes Rue du Chaud Four Avaux Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Menu (Cassoulet, dessert)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Buvette, tombola, animation musicale, repas Repas à partir de 19h Menu à consommer sur place ou à emporter Cassoulet préparé par Aurélie et Dessert (cheesecake fraise citron) de Babooh Réservations conseillées
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Salle des fêtes Rue du Chaud Four Avaux 08190 Ardennes Grand Est +33 6 59 99 55 33 marches.avaux@gmail.com
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English :
Refreshment bar, tombola, musical entertainment, meal Meal from 7pm Menu to eat in or take away: Cassoulet prepared by Aurélie and Dessert (strawberry lemon cheesecake) by Babooh Reservations recommended
L’événement Marché de Producteurs de Pays Avaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme