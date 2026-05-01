Marché de Producteurs de Pays Salle des fêtes Avaux

Avaux

Marché de Producteurs de Pays

Salle des fêtes Rue du Chaud Four Avaux Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Menu (Cassoulet, dessert)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Buvette, tombola, animation musicale, repas Repas à partir de 19h Menu à consommer sur place ou à emporter Cassoulet préparé par Aurélie et Dessert (cheesecake fraise citron) de Babooh Réservations conseillées

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Salle des fêtes Rue du Chaud Four Avaux 08190 Ardennes Grand Est +33 6 59 99 55 33 marches.avaux@gmail.com

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English :

Refreshment bar, tombola, musical entertainment, meal Meal from 7pm Menu to eat in or take away: Cassoulet prepared by Aurélie and Dessert (strawberry lemon cheesecake) by Babooh Reservations recommended

L’événement Marché de Producteurs de Pays Avaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme